Noleggio a lungo termine in pronta consegna: quali sono i vantaggi

Il noleggio a lungo termine è una formula che sta registrando sempre più interesse presso aziende e privati.

Si tratta di una soluzione alternativa all’acquisto della vettura e consente di opzionare il veicolo più in linea con le proprie esigenze per poi avvalersene per un tempo predefinito previo pagamento di una rata fissa mensile.

Si tratta di un servizio completo e vantaggioso dal momento che comprende, oltre all’utilizzo del mezzo, diverse altre misure accessorie.

Chi è al volante dovrà quindi concentrarsi unicamente sulla guida, senza ulteriori pensieri e sapendo di avere al proprio fianco una realtà pronta a supportare in presenza di qualsiasi imprevisto possa capitare.

Una delle formule più interessanti del noleggio a lungo termine è quella che prevede la pronta consegna dell’auto. In questo articolo analizziamo cos’è, come funziona e quali sono i vantaggi.

Noleggio lungo termine pronta consegna: di cosa parliamo

Vediamo quindi come funziona questa particolare tipologia del noleggio a lungo termine. Entrando più nei dettagli, noleggiare un’auto in pronta consegna ti permette di poter avere a disposizione un veicolo in tempi rapidi, pressoché immediatamente.

Ciò comporta che non vi è bisogno di attendere un periodo maggiore, in genere settimane e talvolta mesi, cosa che avviene invece nel noleggio tradizionale.

La persona avrà modo di scegliere all’interno di un ampio parco macchine, selezionando il veicolo che più si addice alle sue necessità e abitudini di guida. Questa, in sintesi, la procedura:

L’automobilista opziona il modello e la tipologia di veicolo che preferisce , valutando all’interno dei mezzi disponibili per la pronta consegna.

, valutando all’interno dei mezzi disponibili per la pronta consegna. Potrà accedere a modelli a benzina, ibridi e persino elettrici, alle utilitarie come la Fiat 500 e alle macchine altamente performanti come quelle dei brand Mercedes e Alfa Romeo, per fare degli esempi.

È possibile confrontarsi con un consulente , in grado di consigliare al meglio e di dare informazioni precise, rispondendo a domande, curiosità e perplessità. Si ottiene così un preventivo accurato e concepito a misura del richiedente. Sia la consulenza che il preventivo sono gratuiti.

, in grado di consigliare al meglio e di dare informazioni precise, rispondendo a domande, curiosità e perplessità. Si ottiene così un e concepito a misura del richiedente. Sia la consulenza che il preventivo sono gratuiti. Si ha perciò la certezza di aver trovato il veicolo più in linea con i propri bisogni. Allo stesso tempo le condizioni del servizio risultano chiare, senza la sensazione di andare incontro a spiacevoli sorprese successivamente.

con i propri bisogni. Allo stesso tempo le condizioni del servizio risultano chiare, senza la sensazione di andare incontro a spiacevoli sorprese successivamente. Una volta trovato un accordo sulle condizioni non resta che aspettare la consegna (rapida) del veicolo, definendo il punto di esatto di recapito per poi mettersi in autonomia alla guida.

Come si può vedere, il noleggio a lungo termine in pronta consegna funziona in maniera piuttosto semplice, non diversamente da quanto avviene di prassi per la formula standard. La differenza con quest’ultima risiede appunto nella pronta consegna, la quale presenta ulteriori vantaggi.

Cosa comprende il noleggio a lungo termine in pronta consegna

Prima di soffermarci sui vantaggi del noleggio a lungo termine in pronta consegna analizziamo cosa comprende oltre alla semplice acquisizione della vettura:

Il mezzo risulta già immatricolato.

Anche il bollo auto viene pagato regolarmente dalla società che offre il servizio.

dalla società che offre il servizio. Sono comprese le opere di manutenzione, ordinaria e straordinaria, da fare presso un centro qualificato nelle vicinanze in cui si vive. La spesa è a carico dell’azienda di noleggio.

La polizza RCA è inclusa. Le clausole sono diverse a seconda della realtà a cui ci si affida: nei preventivi più affidabili viene predisposta un’assicurazione Kasko completa, con furto e incendio e assicurazione del conducente, nonché un’assistenza stradale attiva 24 ore su 24.

Le clausole sono diverse a seconda della realtà a cui ci si affida: nei preventivi più affidabili viene predisposta un’assicurazione Kasko completa, con furto e incendio e assicurazione del conducente, nonché un’assistenza stradale attiva 24 ore su 24. La vettura viene consegnata presso un centro convenzionato oppure nei pressi dell’abitazione o di qualsiasi altro luogo concordato.

In alcuni casi è persino messo a disposizione un servizio di auto sostitutiva e di cambio gomme, a cui può essere aggiunto quello di tutela legale.

Per dirla in parole ancora più semplici, chi ha un’auto di proprietà deve occuparsi di tutte le pratiche burocratiche e legate alla manutenzione del mezzo, avendo cura di rispettare le scadenze onde evitare possibili sanzioni.

Con il noleggio a lungo termine in pronta consegna tutti questi aspetti vengono gestiti dalla compagnia. L’automobilista deve quindi solo pensare a godersi l’esperienza di guida.

Il valore aggiunto del noleggio a lungo termine pronta consegna

Il valore aggiunto del noleggio a lungo termine in pronta consegna risiede nel fatto che, come abbiamo avuto già modo di accennare, la persona seleziona una vettura che è pronta per venire recapitata: le tempistiche sono decisamente ridotte.

A chi conviene questo tipo di soluzione? In particolare a quanti hanno la necessità di avere un’automobile in perfette condizioni e pronta all’uso, a fronte di un tempo di recapito esatto.

Un’esigenza che hanno diverse persone, per motivi legati alla vettura in uso che non soddisfa più le proprie esigenze oppure perché, semplicemente, non vogliono aspettare.

Il noleggio a lungo termine in pronta consegna permette di risolvere la questione con un tempistiche sicure e una vettura che non ha bisogno di ulteriori verifiche: basta inserire le chiavi e viaggiare su strada.