Mercoledì al “De Filippo” di Agropoli“La signora del martedì”

Dopo il grande successo di “Amanti” con Massimiliano Gallo, nuovo appuntamento al Cineteatro “E. De Filippo” di Agropoli e nuovo “tutto esaurito”. Mercoledì 6 marzo alle ore 20.45 sarà di scena “La signora del martedì” di Massimo Carlotto, settimo spettacolo in abbonamento dell’ottava stagione teatrale della struttura comunale, diretta da Pierluigi Iorio.

Lo spettacolo

Uno spettacolo intriso di sensualità, ma anche di dolcezza e di grazia, arricchito da un’ironia elegante e tagliente. Giuliana De Sio e Alessandro Haber sono i protagonisti de “La signora del martedì” di Massimo Carlotto, tratto dal suo omonimo romanzo. Al centro dello spettacolo diretto da Pierpaolo Sepe ci sono personaggi che la vita ha maltrattato: un attore porno il quale aspetta che ogni martedì una donna affascinante paghi i suoi servizi da gigolò alla pensione Lisbona, dove il proprietario, il signor Alfredo, vive di nascosto la sua condizione di travestito.

Non esiste oggi in Italia un altro autore che sappia descrivere, come Massimo Carlotto, i meccanismi attraverso cui una società civile si trasforma in un’arena dove il pubblico reclama lo spettacolo del “diverso”, colpevole e del sangue che scorre.