Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 4 marzo. Ecco l’Almanacco

Il 4 marzo è una data che porta con sé una ricca storia, una serie di eventi significativi, e celebrazioni speciali. Da santi venerati a celebrità nate, passando per avvenimenti storici memorabili, questa giornata offre una panoramica affascinante di diversi aspetti della vita umana e della società. Esploriamo insieme cosa rende il 4 marzo così unico e degno di essere ricordato.

I Santi del 4 Marzo

Il 4 marzo è dedicato a due figure sante di rilevanza storica e spirituale: San Casimiro e Santa Lucilla.

San Casimiro: Figlio del re di Polonia, nacque nel 1458 e visse una vita di profonda devozione religiosa e virtù cristiane. Benché fosse destinato a diventare re, preferì una vita più semplice e ritirata, dedicandosi alla preghiera, all’elemosina e all’aiuto ai poveri. Morì giovane, all’età di 25 anni, nel 1484, e venne canonizzato nel 1521.

Santa Lucilla: Una santa martire venerata nella Chiesa cattolica, la cui vita e martirio sono avvolti nell’oscurità storica. La sua memoria è celebrata il 4 marzo, anche se poche informazioni certe sono disponibili sulla sua vita.

Questi santi sono commemorati in questa data da milioni di fedeli in tutto il mondo per il loro esempio di fede e devozione.

Curiosità del 4 Marzo

Giornata Mondiale dell’Ingegneria: Il 4 marzo viene celebrato come la Giornata Mondiale dell’Ingegneria, un’occasione per riconoscere il contributo degli ingegneri alla società e promuovere l’importanza dell’innovazione tecnologica.

Inaugurazione di Abraham Lincoln: Nel 1861, Abraham Lincoln venne inaugurato come 16º Presidente degli Stati Uniti d’America, iniziando così il suo mandato durante un periodo tumultuoso nella storia del paese, che culminerà nella Guerra Civile.

Festa Nazionale della Repubblica del Congo: Il 4 marzo è anche la Festa Nazionale della Repubblica del Congo, un giorno di celebrazione e orgoglio nazionale per gli abitanti di questo paese africano.

Celebrità Nate il 4 Marzo

Miranda Richardson: L’attrice britannica, vincitrice di numerosi premi, tra cui il BAFTA e il Golden Globe, è nata il 4 marzo 1958.

Chaz Bono: Attivista transgender e attore americano, Chaz Bono è nato il 4 marzo 1969.

Patricia Heaton: Conosciuta per il suo ruolo nella serie TV “Everybody Loves Raymond”, l’attrice Patricia Heaton è nata il 4 marzo 1958.

Accadimenti Storici del 4 Marzo

1849: La “Convenzione di Seneca Falls”, la prima conferenza per i diritti delle donne negli Stati Uniti, si svolge a Seneca Falls, New York, dando inizio al movimento per i diritti delle donne.

1933: Franklin D. Roosevelt diventa presidente degli Stati Uniti, assumendo l’incarico durante la Grande Depressione e implementando il suo famoso “New Deal” per affrontare la crisi economica.

1977: Il film “Rocky” di Sylvester Stallone vince l’Oscar come miglior film all’88ª cerimonia degli Academy Awards.