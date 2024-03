Paestum e Velia: torna l’appuntamento con le “Domeniche al Museo” all’ombra dei Templi

Domani, 3 marzo, torna l’attesissimo appuntamento con le “Domenica al Museo”, promosso dal Ministero della Cultura, che permette l’accesso gratuito ai musei e ai parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Questa domenica speciale sarà un’opportunità imperdibile per visitare l’Area Archeologica e il Museo di Paestum, così come l’Area Archeologica di Velia, che saranno aperti a tutti dalle 8:30 alle 19:30 (con ultimo ingresso alle 18:30). Inoltre, con l’iniziativa “Paestum e Velia on the road”, sarà estremamente agevole raggiungere Velia da Paestum grazie alla navetta gratuita messa a disposizione dal Parco. L’evento offre una vasta gamma di attività per tutte le età, tra cui visite ai depositi del Museo, attività didattiche, una passeggiata sul Crinale degli Dei, la mostra “Elea: la rinascita” e un servizio di navetta gratuito tra i due siti.

Ecco cosa si potrà fare

Visite ai Depositi del Museo

A Paestum, alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00, sarà possibile scoprire i depositi del Museo e i loro tesori nascosti che risvegliano antiche leggende con l’iniziativa “Oltre il Museo. Storie dai depositi di Paestum”. È obbligatoria la prenotazione al numero 0828811023 o alla mail papaeve.promozione@cultura.gov.it.

Attività Didattiche

A Paestum, alle ore 11:30, si terrà “Poseidonia o Paestum”, una visita guidata nell’area archeologica alla scoperta della città greca e romana. A Velia, alle ore 16:00, si svolgerà “Vivere a Velia: diventa un eleate”, una visita guidata nell’area archeologica alla scoperta dei luoghi in cui gli Eleati trascorrevano le loro giornate. Le attività didattiche sono realizzate in collaborazione con Le Nuvole e Effetto Rete Cooperativa Sociale. Il costo dell’attività è di € 3,00.

Per prenotazioni, contattare arte@lenuvole.com o telefonare al 0812395653 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00. I biglietti per le attività possono essere acquistati direttamente presso le biglietterie di Paestum e Velia.

Il programma di Velia

Crinale degli Dei

A Velia, alle ore 10:30, si terrà una passeggiata lungo il Crinale degli Dei, un percorso archeo-paesaggistico che si snoda lungo le terrazze sacre di Velia. Durante la passeggiata, sarà possibile ammirare panorami e scorci unici di Velia, del suo mare e del suo territorio. L’appuntamento è in biglietteria.

Mostra “Elea: la Rinascita”

“Elea: la rinascita” è la prima mostra realizzata al Parco Archeologico di Velia da quando è stato dotato di autonomia speciale nel 2020. La mostra trae ispirazione dagli straordinari risultati degli scavi recentemente condotti sull’Acropoli, che hanno restituito tracce di un santuario risalente agli anni della fondazione della colonia magnogreca di Elea. Tra i rinvenimenti più significativi compaiono armi greche e italiche che danno concreta evidenza al racconto erodoteo della fuga dei Focei dalla Ionia sotto la spinta dell’invasione persiana.

Paestum e Velia on the Road

Una navetta gratuita partirà da Paestum verso Velia e ritorno alle ore 15:00, con partenza dal parcheggio Voza, nei pressi del bar Anna, vicino all’area archeologica. Lo stesso bus ripartirà da Velia alle ore 18:00 per riportare i visitatori a Paestum. Per usufruire del servizio è necessario ritirare il “ticket navetta” in biglietteria.

Zoom Uphill

Sia a Paestum che a Velia, per una visita più coinvolgente, è disponibile gratuitamente lo Zoom Uphill, un veicolo elettrico off-road con quattro ruote motrici accessibile a tutti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://museopaestum.cultura.gov.it/il-parco-archeologico-di-paestum-e-velia-si-dota-degli-zoom-uphill/.