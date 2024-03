Omicidio in via Vinciprova a Salerno: uomo ucciso in una lite

Un uomo di circa 50 anni, di origine straniera, è stato trovato morto in una pozza di sangue nel pomeriggio di oggi in via Vinciprova a Salerno. L’uomo, che secondo le prime informazioni sarebbe un cittadino dell’Est Europa, sarebbe stato aggredito con violenza durante una lite da un altro uomo non ancora identificato che, poi, si è dato alla fuga.

L’aggressione

Secondo le testimonianze di alcuni passanti, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 14:30. La vittima e l’aggressore avrebbero avuto una discussione animata che sarebbe poi sfociata in una colluttazione.

I soccorsi e la morte

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatare il decesso.

Le indagini

Sul caso indagano i carabinieri e la polizia di Salerno che stanno ascoltando le testimonianze dei presenti e cercando di identificare l’aggressore.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero essere utili per le indagini.