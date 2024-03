Preview serie D: domenica c’è Paganese – Gelbison

La giornata numero 25 del girone H di serie D prevede derby campano per la Gelbison nella cornice infuocata dello stadio “Torre” di Pagani. L’appuntamento per i ragazzi di mister Erra è domenica alle ore 14.30.

Qui Gelbison

Mister Erra potrebbe ritrovare il reparto offensivo al completo, anche se dall’inizio non dovrebbero esserci variazioni nel duo titolare, anche per una questione di condizione da riacquisire.

Dunque, a scendere in campo potrebbero essere ancora Bubas e Kosovan. Per quanto concerne il resto dell’undici, pochi innesti rispetto alla formazione che ha ben figurato contro il Barletta, quando a mancare è stato solo il guizzo giusto in avanti e un po’ di concentrazione in fase difensiva.

Il fattore stadio “Torre”

La Paganese è un avversario di grande livello se si guarda la classifica: sesti a -1 dalla zona palyoff. Il dato più impressionante riguarda le prestazioni casalinghe, è al “Torre” che gli Azzurrostellati hanno costruito le fortune di questa stagione, lì non perdono da 5 pertite, quando fu il Martina Calcio a imporsi di misura. Da questi dati emerge la difficoltà del match.

Alla Gelbison, però, sorride l’ultimo incontro disputato, all’andata i Vallesi si imposero per 3 reti a 0 con doppietta proprio di Bubas, che domenica partirà titolare.