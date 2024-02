Progetto intercultura nel Vallo di Diano: consegnate le borse di studio

Si è svolto a Sala Consilina l’incontro del Centro Locale Afs (American Field Service) Intercultura Vallo di Diano, durante il quale sono state consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli del territorio valdianese e delle zone circostanti per i programmi all’estero 2024-25 promossi dall’associazione di volontariato Afs Intercultura. L’obiettivo di tali programmi è promuovere il dialogo interculturale e contribuire alla costruzione di una nuova educazione alla pace.

L’iniziativa

Grazie all’impegno dei volontari del Centro Locale Afs Intercultura Vallo di Diano, l’evento che si è tenuto la sera del 24 febbraio è stato un momento di condivisione tra le famiglie che ospitano studentesse straniere provenienti da diverse nazionalità e le famiglie degli studenti vincitori delle borse di studio, pronti a partire quest’estate per destinazioni come Brasile, Thailandia, Germania, Finlandia e Argentina.

Nel corso della serata in cui si sono vissute intense emozioni, è stato evidenziato anche il significativo percorso di crescita e arricchimento non solo per i giovani coinvolti, ma anche per gli adulti presenti.

“Questo tipo di esperienza richiede un cambiamento nei nostri stili di vita e abitudini”, ha dichiarato la presidente del Centro Locale Intercultura Vallo di Diano, Ofelia Di Candia. “Interagire con una nuova famiglia e nuovi amici porta a una maggiore responsabilità e autonomia. Da questi giovani impariamo il coraggio di aprirci al mondo e diventare consapevoli del nostro ruolo in una società multiculturale”.

“Speriamo che il numero di partecipanti ai programmi continui a crescere, ha continuato la presidente, così come il numero di famiglie che accolgono studenti stranieri sul nostro territorio. Quest’anno abbiamo visto un raddoppio negli scambi e nelle partenze rispetto all’anno precedente, e questo ci riempie di soddisfazione”, conclude.