Lorenzo Conte, nominato coordinatore della sanità per la Cisl di Salerno

Nei giorni scorsi, in occasione del Consiglio Generale CISL di Salerno di Via Zara, alla presenza del Segretario Generale della CISL Luigi Sbarra, è stato nominato Lorenzo Conte già Coordinatore dell’Area Centro Sud per la CISL FP come Coordinatore della Sanità per la Unione Sindacale Territoriale di Salerno guidata dalla Segretaria Generale Marilina Cortazzi.

Un passo importante

Il Segretario Generale della CISL Funzione Pubblica Miro Amatruda orgoglioso per tale scelta, ha espresso grande riconoscenza alla Segretaria Generale della UST Cortazzi per tale nomina che rafforza l’azione della CISL nel comparto in una visone concreta e complessiva per rendere ancora più incisiva l’azione sindacale in modo integrato in quanto la Funzione Pubblica rappresenta gli addetti, ma la sanità comprende tutti i cittadini e soprattutto i tanti pensionati, gli anziani e persone fragili che sono costretti a ricorrere alle cure sanitarie e che sempre più spesso si imbattono in percorsi burocratico-amministrativi resi sempre più difficili per la mancanza di attenzione ai bisogni delle persone e delle loro famiglie.

Strategie sinergiche per rispondere alle esigenze sanitarie della comunità

Quindi ci può essere una grande sinergia che tra la Confederazione, la CISL Funzione Pubblica e tutte le altre categorie sindacali per cercare di elaborare strategie tese a comprendere le esigenze della comunità salernitana di riferimento e favorire l’attivazione di procedure e soluzioni ai concreti bisogni dei cittadini e del territorio.