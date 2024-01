Cilento: comuni cercano area idonea per l’atterraggio di elisoccorso | VIDEO

Parte l’iter per la individuazione, sul territorio comunale di Centola e di concento con i comuni limitrofi di Camerota e di Pisciotta, di aree idonee all’atterraggio diurno e notturno di elicotteri del servizio Regionale di Elisoccorso.

L’iniziativa

I Comuni di Centola e limitrofi, potrebbero congiuntamente coordinarsi al fine di dotare il territorio di competenza, di una rete territoriale di elisuperfici adeguate per i servizi di emergenza con elicottero sia di giorno che di notte, cosi come già presente in particolare nelle più rinomate località turistiche poste nella porzione superiore della Regione Campania. La rete sarebbe, inoltre, l’occasione per offrire, sia un ulteriore sistema di trasporto ai fini turistici, sia integrare in modo efficace e moderno il sistema locale di Protezione Civile.

L’importanza del servizio

Un servizio di elisoccorso moderno ed efficiente rappresenta uno strumento fondamentale del sistema sanitario regionale necessario a garantire, con il trasferimento rapido di pazienti che necessitano di interventi urgenti, soprattutto in località isolate o remote, un’assistenza di massimo livello.

L’orografia del Cilento, il suo sistema stradale e la distanza dall’ospedale di riferimento per le emergenze (ospedale Ruggi di Salerno) suggeriscono, proprio in questa subregione, la massima efficacia del servizio del Eliambulanza/Elisoccorso.

Il Cilento, e in particolare i Comuni posti a Sud di esso tra cui rientrano Centola, Camerota e Pisciotta, pur ricompresi nell’area di competenza del servizio, risultano gravemente penalizzati nella sua fruizione; alla sfavorevole circostanza dovuta alla distanza dei Comuni dalle basi operative (di notte solo Napoli) si aggiunge la determinate ulteriore penalizzazione nella fruizione del servizio alla totale assenza di piazzole di atterraggio omologate secondo la normativa cogente e la regolamentazione dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) per l’impiego diurno in sicurezza, ed all’inesistenza di piazzole omologate per il servizio notturno. Senza le piazzole di atterraggio adeguate, non è possibile effettuare operazioni di Elisoccorso (HEMS helicopter Emergency Medical Service) in modo sicuro, né coordinare gli interventi nella cosiddetta “golden hour”, fondamentale per stabilizzare le funzioni vitali e salvare vite umane, come dimostrato dalle statistiche mediche.