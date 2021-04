Una pista per eliambulanza a Roscigno: ok al progetto

ROSCIGNO. Una importante novità potrebbe presto interessare la comunità roscignola ma anche quelle dei centri limitrofi. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pino Palmieri, va infatti avanti nell’iter progettuale per dotare il territorio di una pista per eliambulanza. Questa dovrebbe sorgere in località Mardo. La scelta è caduta su quest’ultima poiché idonea allo scopo e facilmente accessibile in caso di estrema urgenza.

Una pista per eliambulanza a Roscigno: le motivazioni

«La realizzazione di un’elisuperficie per servizio di elisoccorso e protezione civile è necessaria e indispensabile per ogni situazione emergenziale che si verifica nel territorio di Roscigno e nei Comuni limitrofi. Nessun Comune allo stato ha nella propria disponibilità un’area idonea, rispondente alle normative vigenti, di atterraggio per consentire anche in orario notturno e in tutti i giorni dell’anno l’intervento delle eliambulanze del servizio del Soccorso Regionale 118», evidenziano da palazzo di città.

Di qui l’approvazione del progetto esecutivo per una pista per l’eliambulanza: realizzarla avrà un costo totale di 152mila euro.