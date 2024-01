Doccia fredda Salernitana: il Napoli vince al 96’

Al minuto 96’ il Napoli risolve una partita complessa tornando alla vittoria dopo quasi un mese di astinenza. Gli azzurri sono bravi a ribaltare il vantaggio siglato dal solito golazo del capitano Antonio Candreva. Non basta una grande parata di Ochoa nel finale per salvare la Salernitana dall’ennesima sconfitta stagionale.

Il primo tempo

La Salernitana trova il vantaggio con altro eurogoal di Antonio Candreva. Il capitana fa uno a zero al minuto 29’ con un piazzato a giro. Al primo minito di recupero è rigore per il Napoli, a seguito di un controllo al Var. Sul dischetto va Matteo Politano, che nom sbaglia e fa 1 a 1. Ochoa intuisce, ma non può intercettare la sfera.

La seconda frazione

È un Napoli determinato quello che si presenta nella seconda frazione. Gli azzurri riescono a dominare il gioco per larghi tratti. Al minuto 72’, però , la Salernitana ha l’occasione per riportarsi in vantaggio: è bravo Gollini a Salvare su Simy che avrebbe potuto battere a rete solissimo, dopo un buon cross di Tchaouna. Ancora tempo di recupero nefasto per la Bersagliera. Al 94’un doppio intervento di Ochoa scongiura il peggio prima di Kavra di piede, poi sull’accorrente Raspadori. Al 96’ è Rahmani a ribaltare la partita. Il centrale è il più pronto a insaccare all’interno di una mischia furibonda in area. Al minuto 100’ cala il sipario sul derby della Campania: Napoli-Salernitana 2 a 1.