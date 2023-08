Pollica, una marcia per Angelo Vassallo a caccia di verità e giustizia

A Pollica si avvicinano i giorni del ricordo. Sono passati 13 anni dalla scomparsa del Sindaco Angelo Vassallo, ucciso brutalmente la notte del 5 settembre del 2010. La Fondazione nata in suo onore, presieduta dal fratello, Dario Vassallo, organizza, come consuetudine, una marcia silenziosa e pacifica che possa sensibilizzare tutti a scoprire, una volta per tutte, la verità dietro quell’omicidio che ha sconvolto un’intera comunità e non solo. Il ritrovo è fissato per sabato 2 settembre, alle ore 18, presso la Grande Onda posta sul porto di Acciaroli.

La marcia

Una volta radunati tutti i partecipanti, la marcia si muoverà per raggiungere il luogo in cui Angelo è stato assassinato, un luogo diventato simbolo della tragedia. L’obiettivo della manifestazione è quello di coinvolgere e unire insieme sia istituzioni che cittadini per ricordare la figura del Sindaco Pescatore e per continuare a credere nel valore della giustizia, nel bisogno di trovare quella verità tenuta nascosta per troppo tempo.

“Saremo una grande onda”

La Fondazione Angelo Vassallo, sottolinea l’importanza di partecipare alla manifestazione: “Il ritrovo è alle ore 18 presso la Grande Onda, dove si partirà in marcia per raggiungere quel luogo in cui la vita di Angelo ha lasciato spazio alla Speranza, quella di un mondo migliore. Tutti insieme, anche insieme a te, possiamo crearlo. Partecipa e condividi. Saremo una Grande Onda, ancora, di nuovo”.