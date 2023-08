Mancata autorizzazione alla marcia in ricordo di Angelo Vassallo? Pisani replica alla Fondazione

La “Marcia in Memoria di Angelo Vassallo”, programmata per il 2 Settembre ad Acciaroli, al centro del dibattito. Polemiche tra il Comune di Pollica la Fondazione Vassallo. Quest’ultima ha denunciato la mancata risposta da parte dell’Ente alla richiesta dell’autorizzazione necessaria per lo svolgimento della marcia.

“È inammissibile il silenzio delle istituzioni locali rispetto alla Marcia in onore e memoria di Angelo Vassallo, nell’anniversario del suo omicidio, ancora oggi irrisolto – afferma Dario Vassallo, presidente della “Fondazione Angelo Vassallo Sindaco pescatore” – Ricordiamo che il 5 settembre 2010 è un giorno simbolo, che dovrebbe essere ricordato non solo da Pollica ed Acciaroli, ma da tutta Italia. È il giorno in cui è stato colpito il cuore dello Stato, con la tragica morte del Sindaco Pescatore, ucciso barbaramente con nove colpi di pistola per essersi opposto al malaffare e alle infiltrazioni malavitose. Non possiamo permettere che lo Stato manchi il suo dovere di commemorare uno dei suoi rappresentanti più autorevoli a livello locale”.

La replica del sindaco

Subito ha replicato il Sindaco Stefano Pisani. “Abbiamo concesso l’autorizzazione mediante la giunta del 21 Agosto. La prima seduta di giunta utile per potere adottare l’atto. La precedente risale al 3 Agosto. È davvero spiacevole constatare che la Fondazione che porta il suo nome non trovi il tempo per comunicare con largo anticipo, anche per garantire la più ampia partecipazione, un evento di grande importanza scegliendo, tra l’altro, non il giorno dell’anniversario del suo omicidio, ma il primo e più utile sabato del calendario settembrino”.

Le iniziative in ricordo di Angelo Vassallo

Il Comune di Pollica, comunque, non mancherà di organizzare delle iniziative in ricordo del compianto sindaco pescatore.

“Il 5 settembre a Pollica avremo un importante momento di ricordo con la messa in suffragio di Angelo e con uno sguardo al futuro premiando i Sindaci che meglio continuano ad incarnare i suoi ideali e la sua politica. Chiedo a tutti coloro che vorranno di partecipare agli eventi in memoria di Angelo Vassallo per chiedere verità e giustizia. Archiviamo così un altro goffo ed ignorante tentativo di polemizzare”, ha concluso Pisani.