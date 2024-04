Al Museo Archeologico di Paestum e a Pioppi una giornata dedicata alla Dieta Mediterranea

Nel pomeriggio di lunedì 15 aprile Paestum sarà protagonista dell’evento organizzato dal Ministero della Salute.

In occasione dell prima Giornata Nazionale del Madein Italy, il Ministero della Salute promuove e organizza iniziative dedicate alla Dieta Mediterranea e alla sua importanza.

L’iniziativa

La manifestazione si tiene nel territorio in cui Ancel Keys, fisiologo ed epidemiologo statunitense, teorizzò e valorizzò proprio l’importanza dell Dieta Mediterranea per la prevenzione delle malattie croniche degenerative. Keys condusse uno studio epocale, che evidenziò i benefici per la salute.

La giornata sarà divisa tra Pioppi, Pollica e Capaccio Paestum.

Alle ore 11:00 presso il Palazzo Vinciprova di Pioppi – Pollica ci sarà l’incontro tra le Autorità locali e Associazione per la Dieta Mediterranea Ancel Keys Pioppi.

Mentre nel pomeriggio si sposterà tutto a Paestum, nel Museo Archeologico.

I presenti

Saranno tante le figure istituzionali presenti nel Comune capaccese.

Introduce Edmondo Cirielli Vice Ministro degli Affari Esteri, successivamente i saluti di Tiziana D’Angelo Direttrice del Parco, Giuseppe Coccorullo Presidente dell’ente Parco Nazionale del Cilento, Stefano Pisani Sindaco di Polla, Giovanni Francesco Nicoletti rettore Università Luigi Vanvitelli, Francesco Lollobrigida Ministro dell’agricoltura e Matteo Piantedosi Ministro dell’Interno.

Alle ore 16:00 l’apertura lavori con Marcello Gemmato il Sottosegretario di Stato alla Salute.

Poi il comitato scientifico con Annamaria Colao la Presidente Società Italiana Endocrinologa, Antonino De Lorenzo Professore di alimentazione e nutrizione umana, Giorgio Calabrese Presidente del Comitato Nazionale della sicurezza alimentare e Loreto Gesualdo Presidente federazione società medico-scientifiche italiane.

Gli ultimi due interventi invece saranno di Orazio Schillaci Ministro della Salute e Alessandro Circiello Chef e Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Lazio nel Tempio di Nettuno.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.salute.gov.it