Metrò del Mare in Cilento: c’è uno spiraglio

Corsa contro il tempo per far partire il Metrò del Mare, il servizio di collegamento via mare tra la costiera cilentana, amalfitana, Salerno e Capri. Dopo due gare d’appalto andate deserte, infatti, la Regione Campania ha riavviato le procedure, provando a garantire tempi più rapidi per affidare l’appalto.

La Caremar, acronimo di Campania Regionale Marittima, compagnia di navigazione che si occupa di trasporti marittimi di persone e merci tra la terraferma e le isole del golfo di Napoli, ha fatto pervenire la sua proposta per l’attivazione del servizio.

Le criticità per il Metrò del Mare

Rispetto all’armatore che eseguiva il collegamento negli anni scorsi, però, questa azienda dispone di imbarcazioni con un pescaggio maggiore. Quindi prima di poter procedere all’affidamento è necessario una verifica sui porti interessati dal servizio al fine di valutare la possibilità di approdo del Metrò del Mare.

Se le procedure si concluderanno in tempi ristretti il collegamento via mare potrà partire già entro i primi giorni di agosto. In caso contrario tutto sarà rimandato al prossimo anno.

Le corse

Il servizio avrebbe dovuto prevedere più linee:

Linea 1: Salerno – Costa del Cilento, sabato e domenica, porti: Salerno, Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Camerota;

Linea 2: Salerno Costa d’Amalfi dal lunedì al venerdì, dai porti: Salerno, Agropoli, San Marco, Amalfi, Positano;

Linea 3: Cilento – Capri Napoli Beverello martedì, mercoledì e giovedì, nei porti di Sapri, Camerota, Pisciotta, Casal Velino, San Marco, Agropoli, Capri, Napoli Beverello;

Linea 3B: Sapri – Capri – Napoli Beverello dal lunedì al venerdì nei porti di Sapri, Palinuro, Acciaroli, San Marco, Agropoli, Capri, Napoli Beverello.

Linea Flegrea dal lunedì al venerdì, porti: Pozzuoli, Baia, Monte di Procida, Torregaveta, Procida, Casamicciola; Linea Vesuviana dal lunedì al venerdì, porti: Napoli (molo Beverello), Portici (Granatello), Ercolano (Villa Favorita), Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Seiano, Sorrento (pontile esterno), Positano, Amalfi.