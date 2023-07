Metrò del Mare fermo al palo: deserta anche la seconda gara. Proteste in Cilento

Il Metrò del Mare ora è a rischio. Anche la seconda gara per l’aggiudicazione del servizio è andata deserta. Lo ha reso noto Luca Cascone, consigliere regionale e presidente della IV Commissione Consiliare Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti. “Purtroppo anche la seconda gara del Metrò del Mare – nonostante la prequalifica di alcune ditte – è andata deserta. Oggi stesso abbiamo fatto un incontro con la direzione mobilità per comunicare immediatamente all’ufficio gare della regione la necessità di far ripartire la procedura per affidare nel più breve tempo possibile il servizio per il Cilento per le estati 2023/2024/2025”.

Un servizio per il prossimo triennio

Il servizio doveva essere attivato per un triennio. Sarebbe dovuto partire a metà giugno ma già la prima gara era andata deserta. Il Metrò del Mare, è un servizio che negli ultimi anni si è rivelato efficace, riuscendo a trovare riscontro positivo tra residenti e soprattutto vacanzieri. Tra Golfo di Napoli e Salerno sono stati oltre 900mila i passeggeri.

Le corse

Previste più corse:

Linea 1: Salerno – Costa del Cilento, sabato e domenica, porti: Salerno, Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Camerota;

Linea 2: Salerno Costa d’Amalfi dal lunedì al venerdì, dai porti: Salerno, Agropoli, San Marco, Amalfi, Positano;

Linea 3: Cilento – Capri Napoli Beverello martedì, mercoledì e giovedì, nei porti di Sapri, Camerota, Pisciotta, Casal Velino, San Marco, Agropoli, Capri, Napoli Beverello;

Linea 3B: Sapri – Capri – Napoli Beverello dal lunedì al venerdì nei porti di Sapri, Palinuro, Acciaroli, San Marco, Agropoli, Capri, Napoli Beverello.

Linea Flegrea dal lunedì al venerdì, porti: Pozzuoli, Baia, Monte di Procida, Torregaveta, Procida, Casamicciola; Linea Vesuviana dal lunedì al venerdì, porti: Napoli (molo Beverello), Portici (Granatello), Ercolano (Villa Favorita), Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Seiano, Sorrento (pontile esterno), Positano, Amalfi.

Disagi e proteste

La mancata attivazione dei servizi di collegamento via mare sta causando non poche difficoltà agli operatori turistici visto che negli ultimi anni il Metrò del Mare era diventato un mezzo di collegamento e di trasporto sempre più apprezzato, in particolar modo dalla clientela straniera.