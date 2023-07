Metrò del Mare, slitta l’attivazione dei collegamenti da e per il Cilento: servizio al via a metà luglio

Le Vie del Mare da e per il Cilento non partiranno prima del 15 luglio. La gara per affidare il servizio nelle scorse settimane è andata deserta, ecco perché la Regione Campania ha avviato una procedura più rapida per affidare il servizio al più presto. I termini scadranno nel fine settimana.

La procedura consentirà di avviare il servizio per un triennio.

Se ne riparlerà a metà luglio, con un ritardo di almeno due settimane rispetto alla data inizialmente prevista.

Risoluzione dei problemi tecnici nella precedente gara

La mancata partecipazione alla gara è stata causata da problemi di natura tecnica, in particolare riguardanti il quadro orario semestrale. Tuttavia, tali problemi sono stati risolti, fornendo una soluzione ai potenziali partecipanti. La mancata approvazione della gara non garantiva alle compagnie la disponibilità delle navi per effettuare il servizio.

I quattro lotti previsti dalla gara

La gara prevede quattro lotti distinti. Il primo lotto riguarda le linee del versante cilentano, con collegamenti Salerno – Costa del Cilento operativi il sabato e la domenica, e Salerno – Costa d’Amalfi dal lunedì al venerdì. Il secondo lotto comprende i collegamenti Cilento – Capri – Napoli Beverello da martedì a giovedì, e Sapri – Capri – Napoli Beverello il lunedì e il venerdì. I restanti due lotti riguardano la linea Vesuviana e la linea Flegrea.

Tre estati incluse nella procedura

La procedura per l’affidamento dei collegamenti delle Vie del Mare da e per il Cilento comprende tre estati, ossia dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno. Il mese perso a causa della gara deserta potrebbe essere recuperato in seguito, a condizione che ci sia una sufficiente domanda di utenti.

Importo a base di gara e prospettive future

L’importo a base di gara per i collegamenti delle Vie del Mare è di 5,6 milioni di euro, al netto dell’Iva, di cui circa 4 milioni sono destinati alle linee da e per il Cilento.