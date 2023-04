Metrò del Mare, si salpa! Entro giugno l’avvio del servizio

Il Metrò del Mare pronto a salpare per la prossima stagione estiva ed anche per i successivi 3 anni. La Regione Campania, infatti, nei mesi scorsi ha finanziato anche per il triennio 2023/2025 il servizio di collegamento via mare che collegherà la costiera amalfitana, cilentana, Salerno e il Golfo di Napoli. La spesa complessiva ammonta a quasi 5,6 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori risorse per le attività del Piano di mobilità turistica.

La gara d’appalto

Ora è stata espletata la gara d’appalto ed entro giugno, come ha confermato il consigliere regionale Luca Cascone, il servizio sarà operativo. Anche quest’anno la data per la partenza delle corse dovrebbe coincidere con il 15 giugno; lo stop il 17 settembre.

Il Metrò del Mare

Il Metrò del Mare, è un servizio che negli ultimi anni si è rivelato efficace, riuscendo a trovare riscontro positivo tra residenti e soprattutto vacanzieri. Tra Golfo di Napoli e Salerno sono stati oltre 900mila i passeggeri.

Previste più corse:

Linea 1: Salerno – Costa del Cilento, sabato e domenica, porti: Salerno, Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Camerota;

Linea 2: Salerno Costa d’Amalfi dal lunedì al venerdì, dai porti: Salerno, Agropoli, San Marco, Amalfi, Positano;

Linea 3: Cilento – Capri Napoli Beverello martedì, mercoledì e giovedì, nei porti di Sapri, Camerota, Pisciotta, Casal Velino, San Marco, Agropoli, Capri, Napoli Beverello;

Linea 3B: Sapri – Capri – Napoli Beverello dal lunedì al venerdì nei porti di Sapri, Palinuro, Acciaroli, San Marco, Agropoli, Capri, Napoli Beverello.

Linea Flegrea dal lunedì al venerdì, porti: Pozzuoli, Baia, Monte di Procida, Torregaveta, Procida, Casamicciola; Linea Vesuviana dal lunedì al venerdì, porti: Napoli (molo Beverello), Portici (Granatello), Ercolano (Villa Favorita), Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Seiano, Sorrento (pontile esterno), Positano, Amalfi.