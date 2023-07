Un’ambulanza per l’Ucraina: a consegnarla la Misericordia di Pisciotta

La Misericordia di Pisciotta ha donato un’ambulanza all’Ucraina grazie all’aiuto di Franco Tambasco, nativo di Pisciotta e noto per il suo grande impegno nella bontà, carità e generosità verso i bisognosi, gli umili e i fragili. Egli ha messo in contatto la Misericordia di Pisciotta con l’organizzazione “Volunteer Legion of Freedom”, che ha incaricato i suoi volontari di recarsi a Pisciotta per ritirare l’ambulanza destinata al popolo ucraino, vittima da tempo della guerra. Un gesto di solidarietà verso tutti i popoli colpiti dal flagello della guerra.

Un Viaggio Lunghissimo per la Pace

Queste persone coraggiose affronteranno un lungo viaggio per portare l’ambulanza nel campo militare, sperando che possa salvare vite e contribuire a garantire la pace.

Carità e Misericordia: Donazioni di Viveri per gli Ucraini

Oltre all’ambulanza, è stata fatta una raccolta di viveri di prima necessità da donare agli Ucraini, riflettendo il detto “Ciò che si riceve per Misericordia, si dona con amore per carità“.

Un Riconoscimento Importante

La prima tappa del viaggio ha portato i volontari presso la sede locale della Misericordia a Vallo della Lucania, dove sono stati ricevuti dal nuovo vescovo, eccellenza Vincenzo Calvosa. Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa del Presidente della Misericordia di Pisciotta, Franco Tambasco.

Un impegno umanitario senza confini, un esempio di compassione e solidarietà che dovrebbe ispirare le generazioni future a rifiutare la violenza e a cercare la pace.