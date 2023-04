Shock a Salerno: compie autoerotismo davanti ai bambini ai giardinetti, arrestato

Shock a Salerno, nella zona del rione Petrosino. Un uomo di origine bangladese è stato sorpreso più volte a masturbarsi davanti ai bambini, a pochi passi dai giardinetti di via Belvedere.

La ricostruzione

I residenti della zona, ovviamente preoccupati per la sicurezza dei propri figli, hanno prontamente allertato le forze dell’ordine.

Sono stati i carabinieri della stazione di Fratte ad intervenire per bloccare l’uomo e portarlo in arresto. L’accusa a cui l’uomo deve rispondere è quella di atti osceni in luogo pubblico, un reato grave che punisce comportamenti del genere.

Allarme tra i genitori

La situazione è stata molto allarmante e ha causato grande agitazione tra i residenti della zona, soprattutto tra i genitori che frequentano spesso i giardinetti di via Belvedere con i propri figli. È importante sottolineare che questi episodi non possono essere tollerati e che le autorità sono intervenute prontamente per proteggere la comunità.

Nonostante la situazione sia stata gestita con successo dalle forze dell’ordine, è fondamentale che ci sia una maggiore attenzione alla sicurezza dei bambini e che le autorità siano più presenti sul territorio per evitare episodi simili in futuro. La comunità deve restare vigile e pronta ad agire per garantire la sicurezza di tutti.