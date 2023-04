Incendio sulla Via del Mare a Marina di Casal Velino: la prontezza di un residente scongiura il peggio

Domato un incendio che improvvisamente è divampato sul ciglio della strada che collega la Marina di Casal Velino e Pioppi, in località Dominella. Pochi minuti fa, una grossa vampata di fuoco e una coltre densa di fumo hanno reso molto difficile il passaggio delle auto sulla trafficata strada costiera e messo in pericolo le abitazioni vicine.

Le probabili cause

Molto probabile che le prime lingue di fuoco siano state attivate dal lancio di una sigaretta dal finestrino di un auto in corsa, poi, con la complicità del vento che spira da sud – ovest, queste si siamo diramate alla vegetazione. In pochissimi istanti ha preso fuoco il terreno, un letto di aghi di pino e foglie di querce. A fuoco anche una pianta di fico d’india, un palo delle servizio telefonico.

L’intervento di un residente

Una persona che abita a 50 metri dal luogo dove è divampato l’incendio, accortisi delle fiamme e della densa coltre di fumo, si è subito munito di una pala per soffocare le fiamme. Nel mentre che non arrivassero, tempestivi, i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania, chiamati da altri due residenti accorsi per prestare aiuto, l’uomo è riuscito a domare l’incendio che stava raggiungendo anche il giardino di una casa vicina.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno terminato le operazioni di bonifica, spegnendo in pochi istanti i focolai che, con la complicità del vento, avrebbero potuto avvilupparsi anche ai tronchi dei decennali alberi di pino che caratterizzano la strada costiera.