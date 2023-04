Arriva il sì alla nuova caserma per il nuovo Reparto Territoriale dei Carabinieri di Vallo della Lucania: firmato il contratto

Una nuova caserma per il nuovo Reparto Territoriale della Compagnia dei Carabinieri di Vallo della Lucania. Doppia buona notizia per il territorio. Dopo quasi vent’anni di attesa, è stato firmato proprio oggi, in Prefettura, il contratto di locazione per quella che sarà la nuova sede della caserma dei Carabinieri di Vallo della Lucania. Il trasloco sarà effettuato in questi giorni e, con vivo entusiasmo del Comandante Generale Teo Luzi e del Prefetto Francesco Russo, si sarà pronti per accogliere con più agevole operatività la stagione turistica alle porte.

Non la sola buona notizia, perché la Compagnia di Vallo della Lucania è stata promossa a Reparto territoriale, ciò significa, come ha puntualizzato il senatore Francesco Castiello, che da anni lavora a questo risultato, un “sostanzioso incremento dell’organico e di mezzi, adeguati al controllo del vasto territorio di competenza da Agropoli a Sapri”.

La storia della nuova caserma

La Compagnia di Vallo della Lucania attendeva da anni una sede adeguata. Una sede già era pronta, in verità, da oltre 15 anni, terminata nel 2006 nei pressi del Palazzo di Giustizia. I costi di locazione dello stabile, però, non avevano permesso il trasloco dei reparti, organizzati in un datato palazzo sulla variante Angelo Rubino.

Nessun accordo raggiunto, fra gli allora Ministeri interessati, sui costi di gestione. Nulli sembravano essere stati gli interessamenti degli ultimi anni del senatore Francesco Castiello, dell’ex sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, di quello all’Interno Carlo Sibilio e dell’allora sindaco Antonio Aloia. Un impegno mai cessato, almeno per onorevole Castiello, concentrato anche sulla “promozione” della Compagnia dei Carabinieri di Vallo al più prestigioso Reparto Territoriale.

Le parole del senatore Castiello

Si conclude così e nel migliore dei modi “una battaglia che ci ha visti fortemente impegnati nell’ultimo biennio- ha dichiarato il senatore-Potrà essere svolta più incisivamente la funzione di prevenzione e di repressione dei reati, sicché il Cilento offrirà a visitatori e turisti una più efficace tutela dell’ordine pubblico, migliorando il richiamo turistico. Un sentito ringraziamento vada al Comandante Generale Arma CC, Generale di corpo d’armata Teo Luzi e al Prefetto di Salerno, Dott. Francesco Russo che sono stati, dapprincipio, interlocutori tanto autorevoli quanto sensibili alla aspettativa di vedere Vallo promossa sede di Reparto territoriale, da me in più occasioni manifestata”.