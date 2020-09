FOTO | Vallo della Lucania, si lavora per la nuova caserma dei carabinieri

VALLO DELLA LUCANIA. Ieri, alla presenza del Sottosegretario al Ministero della Difesa Angelo Tofalo, del Sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia e del senatore Francesco Castiello, si è tenuta a Vallo della Lucania la Conferenza dei Servizi per l’accasermamento della Compagnia dei Carabinieri di Vallo nella nuova struttura, adiacente al Tribunale, nata con questo preciso vincolo di destinazione e pertanto ben più adeguata e funzionale rispetto alla struttura oggi occupata.

Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo ha inoltre confermato il prossimo ampliamento dell’organico della Compagnia carabinieri di Vallo con l’aggiunta di 7 unità e dei relativi mezzi: una ragione in più per traslocare presto nella nuova e più funzionale caserma.

“Seguiremo con la massima attenzione la definizione del procedimento che porterà alla locazione dell’immobile da parte del Ministero dell’Interno e alla sua messa a disposizione dell’Arma CC, anche in vista di una possibile, futura elevazione della Compagnia in Gruppo Territoriale – spiega il osserva il senatore Francesco Castiello – che segnerebbe un notevole passo in avanti per l’efficientamento dell’attività di tutela dell’ordine pubblico in un vasto territorio qual è il Cilento, che conta ben 52 comuni, disseminati in una vasta area per la più parte collinare e montana con strade di difficoltosa percorrenza”.