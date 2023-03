Bufera a Salerno: il Ministero dell’Ambiente dichiara “Piazza della Liberta” abusiva

“Piazza della Libertà e il Crescent sono abusivi”. È quanto emerso dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha risposto all’interrogazione parlamentare presentata dall’On. Pino Bicchielli. Le due favolose strutture architettoniche hanno alterato due corsi d’acqua.

“Piazza della Liberta e Crescent abusivi”

Considerate tra le opere architettoniche più innovative e belle dell’intero Mezzogiorno, “Piazza della Liberta” e il “Crescent”, il maestoso edificio con appartamenti e negozi extra lusso, costruito su di essa, non sono in regola. Infatti, sarebbe stato costatato che, la realizzazione di entrambe, ha comportato una forte alterazione di due tratti del torrente “Fusandola” e l’occupazione dell’area del demanio marittimo corrispondente alla foce dello stesso torrente. Allo stato dei fatti, come dichiarato dal Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, vi è “la sussistenza del pericolo d’esondazione del torrente Fusandola nel centro storico di Salerno”

Scoppiano le polemiche

La notizia ha destato, immediatamente, grande scalpore e ha scosso gli animi di cittadini e di molteplici forze politiche. L’ Onorevole Pino Bicchielli, vice Presidente di “Noi Moderati” alla Camera dei Deputati, colui il quale ha alzato il polverone di scandalo su questa storia, presentando un interrogazione parlamentare, sostiene come ora “si squarcia definitivamente il velo dei silenzi e delle bugie su una storia di abusi, inadempienze, di opere altamente impattanti compiute al di fuori delle regole e delle esigenze di sicurezza dei cittadini. Una sacca di potere che da decenni occupa il territorio, sentendosi intoccabile, ha messo e continua tuttora a mettere a rischio la popolazione di Salerno”.

Come se non bastasse, a creare ulteriore allarmismo, vi sono le tante segnalazioni da parte di cittadini e inquilini del “Crescent” che evidenziano la caduta di calcinacci, a seguito del forte vento di questi giorni. Ciò che è stato considerato a lungo, il simbolo di Salerno, adesso rischia di diventare una colossale macchia nera della città.