Salerno: Capodanno in piazza con i Negramaro

La voce circolava ormai da giorni, ma ora sembra essere tutto pronto per essere ufficializzato. La notte di San Silvestro, a Salerno, in Piazza Amendola, ci saranno i Negramaro in concerto. A confermarlo, il delegato alla Cultura del Comune di Salerno, Ermanno Guerra.

Capodanno in piazza a Salerno

La band salentina guidata da Giuliano Sangiorgi accenderà gli animi dei tanti presenti in piazza Amendola. Anche per quest’anno, l’idea di trasferire il concerto presso la nuova location di piazza della Libertà è stata rapidamente abbandonata per motivi legati alla pubblica sicurezza. Al termine dello spettacolo e del tradizionale brindisi d’augurio alla presenza anche del sindaco di Salerno, ci saranno i fuochi d’artificio che porteranno tutti con il naso all’insù. Il consueto spettacolo di Capodanno torna dopo ben tre anni, con lo stop dovuto alla pandemia. Nel 2020 furono i Negrita e Irene Grandi ad attendere lo scoccare della mezzanotte davanti a migliaia di persone.

I Negramaro

Noto gruppo musicale pop rock italiano nato nel 2000, I Negramaro traggono le loro origini dal Salento, in Puglia, essendo tutti nati e cresciuti in provincia di Lecce. L’esordio discografico arriva nel 2003, con l’album omonimo “negramaro”, ma è con le successive due pubblicazioni che la band sale alla ribalta nazionale, diventando a stretto giro, campioni di ascolto. L’ultimo successo, è l’album “contatto” realizzato nel 2020, mentre ora, hanno appena terminato il loro tour europeo che ha toccato città come Barcellona, Londra e Amsterdam.