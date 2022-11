Immatricolazioni Unisa: dati positivi per il nuovo anno accademico

I dati sulle nuove Immatricolazioni ai Corsi di studio dell’Unisa premiano l’Università di Salerno. Per l’anno accademico 2022/23 registrato un andamento favorevole. Dall’ultima rilevazione statistica effettuata si registra, infatti, un numero di Immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico, per l’a.a. 2022/23, pari a 7226 unità, rispetto ai 6611 immatricolati definitivi dello scorso anno accademico, con un incremento percentuale che al momento si attesta sul 9,3%.

Immatricolazioni Unisa: i dati

L’incremento delle immatricolazioni si evidenzia per la quasi totalità dei 17 Dipartimenti dell’Ateneo.

Al momento risultano ancora in corso gli scorrimenti delle graduatorie dei corsi di studio a numero programmato nazionale e locale e pertanto il numero delle immatricolazioni è destinato a crescere ulteriormente.

Il commento

“Con l’anno accademico in corso la nostra Offerta formativa ha raggiunto il totale di 90 percorsi di studio erogati, fra triennali, magistrali e a ciclo unico – dichiara il Rettore Vincenzo Loia -.L’impegno della nostra università sta nel valutare sempre in anticipo quelli che possono essere i nuovi magneti di opportunità formativa e occupazionale. Questo incremento significativo delle iscrizioni non è solo il segno della vera ripresa della normalità, ma anche la dimostrazione che l’Università c’è ed è il luogo dove i giovani possono trovare il loro futuro”.