Le Giornate della Terza Missione: l’Università di Salerno apre le porte al territorio

L’Università degli Studi di Salerno promuove il progetto “Le Giornate della Terza Missione“, un ciclo di incontri dedicato alla valorizzazione della conoscenza e al dialogo con il territorio. L’iniziativa, che si svolgerà da aprile a luglio 2024, coinvolgerà tutti i 17 Dipartimenti dell’Ateneo e si propone di:

Favorire il knowledge exchange con gli stakeholder di interesse;

Promuovere l'interazione diretta con la società civile;

Incoraggiare la contaminazione con il tessuto imprenditoriale;

Creare interconnessioni e nuovi spazi di innovazione.

Un’occasione per lo sviluppo del territorio

“Le Giornate della Terza Missione rappresentano un’occasione importante per l’Università di Salerno per aprirsi al territorio e mettere a disposizione le proprie conoscenze e competenze per lo sviluppo sociale ed economico della Campania” ha affermato il Rettore dell’UNISA, Vincenzo Loia.

Un ciclo di incontri ricco di eventi

I 17 eventi in programma, curati dai Dipartimenti con il supporto dell’Ufficio Terza Missione e Trasferimento Tecnologico, illustreranno le diverse attività svolte dall’Ateneo in materia di:

Trasferimento tecnologico;

Impatto sociale;

Dialogo e coinvolgimento attivo con il territorio.

Ogni evento includerà la presentazione di strutture e servizi offerti dal Dipartimento, nonché la partecipazione di alunni e testimonial di rilievo. Clicca qui per il calendario completo.