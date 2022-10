Campo polivalente Caselle in Pittari, protocollo d’intesa con la Parrocchia SS. Maria Assunta

Sottoscritto tra il Comune di Caselle in Pittari, retto dal sindaco Giampiero Nuzzo e la Parrocchia SS. Maria Assunta, un protocollo d’intesa per la realizzazione di un campo polivalente sul territorio comunale.

Campo polivalente, ecco il progetto di Caselle in Pittari

Nello specifico, con delibera di Giunta, si è disposta la dislocazione del campo sportivo polivalente modulare; l’amministrazione comunale intende manifestare la propria disponibilità al fine di realizzare il campo polivalente sull’area dove, attualmente, è presente il vecchio campetto della Casa Canonica in Via Abele Parente.

La somma degli interventi, ammonta a € 5.000,00; l’Ente si riserva, altresì, di contribuire alle spese aggiuntive necessarie al ripristino delle funzionalità del campetto che ammontano, preventivamente a € 10.000,00.

Dopo la posa della prima pietra per l’inizio dei lavori, per la realizzazione del campo polivalente, è emersa la necessità di ulteriori interventi di manutenzione come rifacimento di spogliatoi, della rete di delimitazione ecc, con lo scopo di assicurare l’efficiente funzionamento del campetto polivalente.

Protocollo d’intesa tra Caselle in Pittari e la Parrocchia SS. Maria Assunta, i dettagli

Inoltre, la Parrocchia Maria SS. Assunta si impegna a farsi carico sia delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione del campetto al fine di garantire l’incolumità degli utenti, dei costi della gestione e di garantire l’utilizzo del campo polivalente a tutti i cittadini del Comune di Caselle in Pittari.

Il Protocollo d’intesa, non è soggetto a limiti temporali, fatto salvo il diritto di recesso non prima dei 5 anni dalla sottoscrizione dell’accordo.