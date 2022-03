Concessioni demaniali: Castellabate e Camerota decidono per la proroga

CASTELLABATE. Quello delle concessioni demaniali marittime è uno dei temi più dibattuti degli ultimi periodi. La questione sta interessando anche i comuni del Cilento costiero e talvolta il confronto sulla questione è duro. Accade ad esempio a Castellabate dove l’amministrazione comunale aveva annunciato delle modifiche al PUAD, il Piano di utilizzo delle aree demaniali. Ciò al fine di procedere alla proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2023.

Concessioni demaniali: la situazione a Castellabate

«Con Delibera di Consiglio Comunale del 3 Marzo 2021 la precedente Amministrazione aveva dato indirizzo all’ufficio di procedere con la convocazione di una conferenza dei servizi tenendo in conto la volontà degli operatori balneari di ottenere la permanenza annuale sulle spiagge.

A distanza di un solo mese, però, ha cambiato idea dopo un confronto con gli Enti sovra comunali e il 12 Aprile 2021, quella stessa amministrazione, per mezzo degli uffici preposti, “accantona l’iniziale proposta in merito alla permanenza annuale dei manufatti e addiviene alla scelta che le strutture abbiano carattere stagionale (Maggio-Ottobre)”.

L’attuale amministrazione ha determinato la conclusione di un iter che per legge doveva essere concluso, con la ferma intenzione di apportare delle modifiche al PUAD, che tengano conto del quadro normativo a livello nazionale che si sta delineando in base al quale le concessioni attualmente vigenti continueranno ad esserlo fino al 31 Dicembre 2023».

Proroga, quindi, anche se l’opposizione chiedeva altro: «Con senso di responsabilità, la Minoranza consiliare aveva proposto di rinviare là trattazione dell’atto per maggiore approfondimento e per valutare la possibilità di andare in altra direzione.

Con superficialità e precario equilibrismo, la Maggioranza ha respinto la nostra proposta», il commento del consigliere di minoranza Luisa Maiuri.

La questione continuerà a far discutere, intanto anche Camerota, con un apposito atto, ha disposto la proroga delle concessioni demaniali fino al dicembre 2023.