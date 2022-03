Riaprono al pubblico le grotte di Pertosa- Auletta e i Musei MiDa

Lo scorso 6 gennaio le Grotte e i musei MIdA sono stati chiusi per il consueto riposo invernale; importante per gli interventi di manutenzione ma soprattutto per permettere alla Grotta il fermo biologico necessario.

Dopo circa 2 mesi di stop, finalmente dal prossimo 4 marzo riprendono le visite. Per il mese di marzo le visite sono previste solo durante il weekend (venerdì – sabato – domenica); con ingressi ad orari stabiliti in piccoli gruppi di visitatori.

“Si riapre con l’auspicio di non richiudere più – spiega il Presidente della Fondazione MIdA, Francescantonio D’Orilia. In questi mesi abbiamo ampliato l’offerta oltre le grotte, attraverso nuovi allestimenti museali al Museo del Suolo; nuovi laboratori e presto arriverà la visita virtuale in grotta, oltre a collaborazioni con importanti realtà del panorama regionale e nazionale.

Si riapre con entusiasmo, nonostante il periodo turbolento e preoccupante che caratterizza in questo momento le nostre vite”.