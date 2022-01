Come ogni anno la Prefettura di Salerno ha individuato i comuni che saranno sottoposti a controllo ispettivo sull’utilizzo delle risorse derivanti dalla destinazione del 5×1000 dell’irpef. Tra questi ce ne sono anche otto del comprensorio del Cilento e Vallo di Diano.

Il 5×1000 ai comuni

Con la Legge finanziaria per il 2006, è stata introdotta la possibilità per il contribuente di devolvere il 5×1000 della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale. Tra questi anche i comuni che possono destinarli per le politiche sociali.

I comuni sorteggiati

Ogni anno, poi, le Prefetture effettuano i sorteggi per dei controlli a campione sul 15% dei comuni del proprio territorio di competenza. Quest’anno la Prefettura di Salerno ha individuato tra gli altri Auletta, Felitto, GIoi, Omignano, Roccadaspide, Rutino, Sassano e Stella Cilento.

A questi centri si aggiungono Campagna, Conca dei Marini, Montecorvino Pugliano, Oliveto Citra, San Cirpiano Picentino, San Gregorio Magno e Sant’Egidio del Monte Albino.

I controlli riguarderanno l’utilizzo delle risorse derivanti dalla destinazione del 5×1000 dell’irpef erogato ai comuni interessati nell’anno d’imposta 2019 – anno finanziario 2020 – come stabilito dal decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.