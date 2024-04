Castelnuovo Cilento: inaugurata la Serra Aeroponica dell’Istituto Ancel Keys

Un nuovo gioiello per la formazione e la ricerca nel Cilento. Sabato 23 aprile 2024, alle ore 10.30, presso l’Istituto Superiore “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento, si terrà l’inaugurazione della Serra Aeroponica, un’innovativa struttura dedicata alla coltivazione fuori suolo.

Una importante novità

Realizzata grazie al finanziamento della misura FESR Laboratori green, sostenibili ed innovativi per le scuole di secondo grado, la Serra Aeroponica rappresenta un fiore all’occhiello per l’Istituto Ancel Keys, che si conferma come punto di riferimento per la formazione di eccellenza nel settore agroalimentare.

La struttura, completamente autosufficiente dal punto di vista energetico grazie ai pannelli fotovoltaici che l’alimentano, si collega alle attività di cucina dell’Istituto, realizzando la produzione e il consumo di prodotti a metro zero.

Oltre a sostenere le attività didattiche dell’Istituto, la Serra Aeroponica avrà anche una funzione di laboratorio di ricerca, permettendo di sperimentare nuove tecniche di coltivazione e di studiare l’impatto dell’agricoltura sostenibile sull’ambiente.

La cerimonia di inaugurazione

L’inaugurazione della Serra Aeroponica sarà un’occasione per celebrare l’impegno dell’Istituto Ancel Keys nell’innovazione e nella sostenibilità. All’evento interverranno il Sindaco di Castelnuovo Cilento, Dott. Eros Lamaida, i Sindaci del territorio, il Presidente del Parco del Cilento, Dott. Giuseppe Coccorullo, il Dirigente dell’UST di Salerno, Dott. Mimi Minella, il Direttore Generale dell’USR della Campania, Dott. Ettore Acerra e l’Avv. Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno.

La benedizione sarà affidata a Don Franco Pecoraro, parroco di Velina.