Gelbison Femminile: slitta la sfida delle cilentane

Nel week-end da poco archiviato non è tornata in campo la Gelbison Femminile, inserita nel girone B di Serie C di calcio a 5 a tinte rosa.

Gelbison Femminile: salta la sfida del quintetto di mister Orrico

Salta la partita della Gelbison, Femminile ora terza a quota 13 punti, trainata da Vincenzo Orrico. Le cilentane non hanno disputato, infatti, il loro match, rinviato a data da destinarsi, causa allerta meteo con le isolane del GB Caprese. Di scena nel raggruppamento A il Futsal Sarno: le sarrastre di mister Vitter, vincono per 3-0 contro l’Orsarosa salendo al secondo posto con 15 lunghezze in graduatoria.



In Serie A2 riposa la Salernitana 1970

Nel calcio a 5 nella Serie A2 giornata di riposo, nell’ottavo turno, per la Salernitana Femminile 1970 di coach Lanteri. Nel raggruppamento D le granata, che domenica prossima giocheranno sul parquet del Lamezia, sono ora al settimo posto con 10 punti e con due partite in meno delle altre. L’otto dicembre, poi, nuova trasferta nel turno infrasettimanale con il recupero in terra sicula contro il Castellammare.

Calcio femminile ad 11 : in Serie C pari per la Mediterranea Soccer

Buon pari interno per la Vis Mediterranea Soccer, team di Siano inserito nel girone C di Serie C di calcio ad 11. La squadra gialloblù nel nono turno di campionato pareggiano in extremis con l’Independent, formazione di Mugnano di Napoli. Nell’intreccio del “Gigino Leo” con le partenopee succede tutto nella ripresa: vantaggio ospite con Capuano al 78′ mentre il definitivo 1-1 arriva in pieno recupero con Petrosino che, al 95′, divide la posta in palio. L’undici guidato da Valentina De Risi, e capitanato da Giulia Olivieri, sale cosi ad 11 punti rimanendo nella pancia della classifica.

In Eccellenza gioca solo la Pegaso

Nel campionato di Eccellenza, giunto all’ottava giornata, sono tre le formazioni del nostro territorio di scena.

Salta la partita della Salernitana 1919 allenata da Mariano Turco: le granata causa l’allerta meteo che ha colpito la Campania domenica non sono, infatti, scese in campo.

Rinviata a data da destinarsi la sfida delle 14:30 del “Vincenzo Volpe” con le napoletane del Dream Team. Il big match vedeva le padroni di casa, ora seconde vista la vittoria delle sannite dello Start Games Benevento, prime con 19 punti tre lunghezze avanti alle avversarie di giornata.



Slittano, sempre causa condizioni avverse del meteo, anche i novanta minuti di gioco della Nocerina Football Club Women. Le rossonere, con 3 punti in graduatoria, non sono scese in campo contro la Polisportiva Aragonese, ferma ancora ad 1. Protagonista in campo, invece, la Pegaso, club di Pontecagnano. Termina con un tondo 6-1 l’intreccio con il Casalnuovo: a regalare il successo alla squadra guidata da Michel Dorini, balzata in quarta piazza grazie ai 16 punti raccolti, il poker di Napolitano, arricchito dai sigilli di Di Lauro e Caputo.