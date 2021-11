Nel week-end da poco archiviato è tornata in campo la Gelbison Femminile, inserita nel girone B di Serie C di calcio a 5 a tinte rosa.

Gelbison Femminile: successo esterno con il Quartograd

Nella Serie C regionale nel gruppo B vince in trasferta, quarto successo in sei gare, la Gelbison Femminile che supera per 2-4 le partenopee del Quartograd. Le rossoblù cilentane di mister Orrico si attestano cosi in seconda piazza con 13 lunghezze. Nel girone A successo anche per il Futsal Sarno che regola per 0-5 le irpine del Torella dei Lombardi. Le sarrastre allenate dal tecnico Vitter salgono cosi a quota 12 punti al secondo posto della classifica.

in Serie A2 passo falso della Salernitana

Nel calcio a 5 la Salernitana Femminile 1970, dopo tre vittore di fila, esce sconfitta dal derby campano con la Futsal Wolves. La sfida valevole per il settimo turno del girone D di Serie A2 si conclude con il 2-4 in favore delle ospiti. Al 4’ Wolves avanti con Razza che raddoppia dopo due giri di lancette. Le granata accorciano le distanze poco dopo con Sharon Di Martino ma le ospiti siglano il momentaneo 1-3 con Rapuano ripresa ancora una volta da un rigore di Sharon Di Martino che porta al riposo le due squadre sul 2-3. Nel secondo tempo gara aperta sino all’ultimo minuto quando Fiengo firma il definitivo 2-4 che chiude le ostilità.

In Serie C ad 11 sconfitta per la Mediterranea Soccer

Nella Serie C di calcio ad 11 sconfitta esterna per le gialloblù della Vis Mediterranea Soccer. Le ragazze di Siano perdono nel settimo turno di campionato sul campo delle pugliesi dell’Apulia Trani per 4-2: non bastano i due guizzi delle solite Giulia Olivieri e Vittoria Minella all’undici guidato da Valentina De Risi che resta comunque a metà classifica grazie ai 10 punti conquistati sino ad ora.

In Eccellenza vincono Salernitana e Pegaso

In Eccellenza, invece, successo per 0-3 per la Salernitana Femminile, prima con 19 lunghezze, nel derby contro la Nocerina Football Club. La vittoria arriva a tavolino visto che le rossonere, in 7 al fischio iniziale, restano in 6 dopo meno di 10 minuti sul parziale di 0-1 con rete di Stella Olivieri per le granata trainate da Mariano Turco.

Bene anche la Pegaso che vince sul campo delle avellinesi del Montemiletto per 1-5. Di Oprea, Di Taranto e Modafferi, tripletta, i cinque sigilli che regalano l’intera posta in palio al team di Pontecagnano diretto dal tecnico Michel Dorini che sale al quinto posto con 13 punti.