Gelbison Femminile: sconfitta in Coppa con il Futsal Sarno

Nel week-end da poco archiviato è tornata in campo la Gelbison Femminile, inserita nel girone B di Serie C di calcio a 5 a tinte rosa.

Sconfitta in Coppa per la Gelbison Femminile

Nella Serie C regionale, fermo il campionato, spazio al ritorno di Coppa che vedeva opposte la Futsal Sarno di mister Vitter e la Gelbison Femminile guidata dal tecnico Orrico. Dopo l’andata terminata 4-4 le sarrastre vincono per 7-0 passando il turno a scapito delle cilentane. Decidono le doppiette di Mercogliano e Pisapia, ed i goal di Cepparulo, Zoppo e De Maio.

Nel calcio ad 11 perde la Mediterranea Soccer, vince la Salernitana



Nella Serie C di calcio ad 11, nel girone C, la Vis Mediterranea cede in casa per 0-4 alla quotata Res Women nel sesto turno di campionato. Troppo forti le capitoline, seconda forza del raggruppamento con 16 punti, che superano grazie alle doppiette di Le e Manca le ragazze di Siano guidate da Valentina De Risi, ferme a quota 10.



In Eccellenza invece successo per la Salernitana 1919: le granata battono 3-2 le napoletane del Villaricca grazie a due sigilli di Mercede, uno per tempo, e la marcatura di Ferrentino nella ripresa. L’undici di mister Mariano Turco mantiene il comando del gruppo dopo sei giornate con 16 punti alla pari deòle sannite dello Star Games Benevento che battono per per 0-3 la Nocerina Women, rimasta a 3 punti in classifica.

Sconfitta per 1-2 anche della Pegaso, team di Pontecagnano che resta cosi a 10 lunghezze. A passare sul campo della squadra del tecnico Dorini sono le partenopee del Dream Team che ottengono il bottino intero con le firme di Ranieri ed Illano che vanificano la marcatura di Di Lauro.

Nel calcio a 5 bene la Salernitana 1970



Nella Serie A2 di calcio a 5, nel girone D, terzo successo di fila per la Salernitana Femminile 1970. Sfida a senso unico quella delle granata che batte a domicilio la Sangiovannese. Prestazione senza sbavature della compagine di mister Lanteri che passa con Antonia Giugliano, brava ad apre le danze andando a segno per tre volte nel giro di pochi minuti grazie anche alle assistenze della sorella Enrica e di Annalisa Tirozzi. L’intreccio con le calabresi vede il punto del momentaneo 0-4 arrivare poi su una sfortunata autorete delle padroni di casa. Le granata continuano a premere andando cosi ancora a segno con Enrica ed Antonia Giugliano e Sharon Di Martino fino al triplice fischio che recita un risultato di 0-7 che fa balzare al quinto posto con 10 punti le salernitane.