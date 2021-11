Gelbison Femminile: pari in Coppa con il Futsal Sarno

Week-Nel week-end da poco archiviato è tornato in campo la Serie C di calcio a 5 femminile, che vede inserita nel girone B la Gelbison Femminile.

In Serie C pari in Coppa tra Gelbison Femminile e Futsal Sarno

Fermo il campionato di Serie C femminile le squadre presenti nel massimo torneo dilettantistico regionali si sono affrontate, infatti, nella Coppa dove opposte erano le due salernitane Gelbison Femminile e Progetto Sarno. Una gara vibrante vede le sarrastre raggiunte nei minuti finali dal ritorno vallese al Palalento di Omignano Scalo. Il 4-4 finale lascia il discorso qualificazione aperto alla gara di ritorno in programma domenica.

Calcio femminile: in Serie C bene la Mediterranea Soccer

Nella Serie C di calcio ad 11, nel quinto turno di campionato, continua il buon momento della Vis Mediterranea. La formazione di Siano vince, nel girone C, per 1-2 sul campo delle calabresi dell’Eugenio Coscarello balzando a 10 punti che valgono il quinto posto in graduatoria. Sono le solite Minella e Olivieri a regalare un sorriso al tecnico Valentina De Risi e al presidente Bisogno.

In Eccellenza sorrisi per Pegaso e Salernitana, sconfitta per la Nocerina



Sempre nel calcio ad 11 nell’Eccellenza campana il big match della quinta giornata vedeva opposte lo Star Games Benevento alla Salernitana 1919. Buon pari in trasferta, per 1-1, per la truppa granata allenata da mister Mariano Turco che strappa un prezioso punto in ottica promozione grazie alla marcatura giunta su rigore ad opera di Mercede, al 21′ del secondo tempo. I due team cosi si prendono il comando solitario del raggruppamento con 13 lunghezze vista la contemporanea sconfitta del Villaricca: la Pegaso, team di Pontecagnano guidato da Michel Dorini, batte per 0-1 con marcatura decisiva di Napolitano le partenopee ferme a 12 punti mentre le avversarie di giornata salgono a 10. Esce sconfitta, invece, sul campo del Caserta Femminile la Nocerina Football Club che cede 7-0 rimanendo inchiodata a 3 punti.

Nel calcio a 5 in Serie A2 vince la Salernitana 1970

Nel calcio a 5 nel torneo di Serie A2 secondo successo in campionato per la Salernitana Femminile 1970, che batte nel quinto turno lo Spartak per 4-2.

L’equilibrio viene spezzato al 13’ da Abbenante che porta avanti le ospiti. Il vantaggio dura poco: dopo tre minuti, infatti, Antonia Giugliano sigla prima il pari per trovare poi il 2-1 che chiude il primo tempo.

Nella ripresa al 10’ arriva il 2-2 con D’Errico che appoggia da due passi dopo uno schema da corner. A sei dal termine la tripletta di Antonia Giugliano riporta avanti le granata mentre la gemella Enrica fissa il risultato finale sul 4-2, dopo un altro giro di lancette. La Salernitana Femminile sale a quota 7 punti in classifica con una gara ancora da recuperare contro le siciliane del Castellammare.