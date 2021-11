Gelbison Femminile: pari nel match con il Napoli United

Nel week-end da poco archiviato è tornato in campo la Serie C di calcio a 5 femminile, che vede inserita nel girone B la Gelbison Femminile.

Gelbison Femminile: pari per le vallesi al Palalento

Le vallesi guidate da Vincenzo Orrico sono scese in campo nel pomeriggio in domenica alle ore 18:00 contro il Napoli Untited. Termina con un roboante pari per 5 a 5 al “Palalento” di Omignano Scalo: le cilentane dopo i tre successi consecutivi salgono cosi a quota 10 in graduatoria.

Nel calcio a 5 sorride il Sarno, pari per la Gelbison

Nel calcio a 5 erano solo due i team del nostro territorio sul parquet, entrambe nella Serie C regionale ovvero Futsal Sarno e Gelbison.

Le sarrastre, impegnate nel girone A, contro il Lady Mondragone vincono per 5-2, alla “Fialnda” di Sarno, con i sigilli di Cepparulo, Mercogliano, De Maio e Forino, doppietta. Le ragazze di Vitter si portano a 9 lunghezze in graduatoria dopo le 4 gara disputate.



Rinviata la sfida della Salernitana Femminile 1970

Non è scesa in campo, infine, la Salernitana Femminile 1970 di mister Lanteri, impegnata nel girone D di Serie A2 di calcio a 5. L’allerta meteo che ha colpito la Sicilia nella passata settimana ha fatto slittare la trasferta di Alcamo (Trapani) contro l’Asd Castellammare da disputare, come comunicato dalla Divisione Calcio a cinque, il prossimo 8 dicembre alle ore 16:00.

Successo per la Mediterranea Soccer in Serie C di calcio ad 11

Nel calcio ad 11 in Serie C successo, nel quarto turno di campionato, per la Mediterranea Soccer che supera al al “Gigino Leo” di Siano le laziali del Grifone Gialloverde per 3-2. A trascinare le gialloblù, capitanate da Giulia Olivieri, sono i guizzi di Sabatino, doppietta, e Minella che proiettano le ragazze Valentina De Risi a quota 7 punti nel girone C di terza serie, comandato dal Chieti con 12 lunghezze seguito da Res Roma e Trastevere a 10.

In Eccellenza vince la Salernitana, sconfitte Pegaso e Nocerina

Nel torneo di Eccellenza camapana derby tra squadre della nostra provincia: opposte infatti la Salernitana 1919 e la Pegaso, sodalizio di Pontecagnano. Una gara combattuta vede vincere le granata di mister Turco che si impongono per 3 a 2 con la rete di Apicella giunta in pieno recupero. Sono le padroni di casa, al “Volpe”, a passare dopo tre giri di lancette con la solita Mercede che firma la sua doppietta al 6′ della ripresa su rigore. Per le ospiti vane le marcature di Marotta e Colucci.

Sconfitta, invece, per la Nocerina Women che cede, al “San Pietro” di Cava dè Tirreni, al Casalnuovo: le rossonere cedono per 0-2 sotto i colpi di Perrella ed Onesto.

Dopo quattro turni Salernitana prima con 12 punti, la Pegaso segue a 7 mentre ferma a 3 la Nocerina.