Palinuro: si ferisce in barca, 11enne in ospedale

Provvidenziale intervento di salvataggio da parte degli uomini della guardia costiera di Palinuro, guidati dal comandante Francesca Federica del Re. Nel pomeriggio di oggi, infatti, è stato necessario soccorrere un ragazzino di appena 11 anni che si era ferito in barca nei pressi della baia del Buondormire.

Il giovane, mentre si trovava a bordo, è improvvisamente caduto provocandosi delle ferite lacero-contuse all’addome. I genitori, originari di Giffoni, hanno immediatamente fatto scattare l’allarme.

Sul posto è stata inviata una motovedetta della guardia costiera che ha raggiunto l’imbarcazione e ha soccorso il malcapitato trasferendolo immediatamente presso il porto di Palinuro. Qui era presente un’ambulanza del 118 che ha trasferito il piccolo in ospedale.

Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Tuttavia una giornata di vacanza al mare ha rischiato di finire male.

Quello di oggi è soltanto uno dei tanti interventi posti in essere dagli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro che negli ultimi giorni sono stati costretti agli straordinari per portare a termine diverse operazioni di salvataggio, complice la grande affluenza sul territorio in occasione del Ferragosto.