Messa in sicurezza del territorio: Pertosa candida progetti Comune programma opere per oltre 5 milioni di euro

C’è anche Pertosa tra i comuni che puntano ad ottenere le risorse necessarie per avviare la progettazione di alcuni importanti interventi di messa in sicurezza del territorio. L’occasione è offerta dagli stanziamenti del Ministero dell’Interno, pronto ad attribuire finanziamenti agli enti locali per avviare l’iter progettuale di talune specifiche opere non solo di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico ma anche di manutenzione delle strade e di efficientamento energetico.

Pertosa punta ad ottenere risorse per la sistemazione idrogeologica del Vallone Massavetere. Il costo è di oltre 2,1 milioni di euro.

Un altro vallone per il quale è previsto un intervento di messa in sicurezza è il Ficarola. In questo caso la spesa preventivata è di 2 milioni.

Ammonta infine a 1,5 milioni di euro la spesa per la sistemazione idrogeologica a monte del centro abitato.