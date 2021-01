Agropoli, rotatoria sulla via del Mare: oggi al via i lavori

AGROPOLI. Apre questa mattina il cantiere in via Pio X. All’incrocio con la via Del Mare, proprio dinanzi l’ospedale, verrà realizzata una rotatoria per gestire in maniera ottimale il traffico all’ingresso nord della città di Agropoli.

I lavori hanno un costo di quasi 150mila euro, risorse che arrivano grazie ad un mutuo che l’amministrazione comunale ha deciso di contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti. I lavori saranno ultimati entro 90 giorni.

L’intervento interesserà una porzione di tronco stradale lungo la SR ex SS 267, situata in corrispondenza dell’intersezione con la Via del Mare, nei pressi dell’ospedale. La rotatoria nasce allo scopo di facilitare l’inserimento sulla viabilità principale dei mezzi provenienti da e verso il centro città, attualmente caratterizzata da un incrocio canalizzato a elevato grado di pericolosità, per la scarsa visibilità, le ridotte dimensioni delle carreggiate e la promiscua direttiva di traffico in ingresso/uscita, unita ad un traffico veicolare sostenuto, anche dai mezzi pesanti diretti verso l’area portuale e il centro cittadino.

Il progetto esecutivo venne approvato negli scorsi mesi dalla giunta comunale, guidata dal primo cittadino Adamo Coppola.

E’ la seconda rotatoria realizzata dall’amministrazione in carica; precedentemente era stata inaugurata quella in località Mattine. Anche in questo caso l’opera rappresentava una necessità alla luce della pericolosità dell’incrocio.