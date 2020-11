Una famiglia di Castellabate protagonista al programma “Cambio moglie”

Questa sera nel noto programma tv “Cambio Moglie” vedremo tra i protagonisti della puntata anche una famiglia di Castellabate. Si tratta dei Sorrentino, stirpe di parrucchieri. Sono titolari di un salone di bellezza situato ad Agropoli, “Rino lo stilista dei tuoi capelli”. Lo scambio avverrà con la famiglia Fernandino di Lanciano, circensi amanti del pattinaggio acrobatico.

Il format seppur per gioco, permette a due persone di cambiare coniuge per una settimana. Nei primi due giorni le mogli osservano le abitudini della nuova famiglia aderendo alle regole della casa che ciascuna ha lasciato all’altra, mentre nei giorni successivi potranno mettere in atto dei cambiamenti. Al termine della settimana le due donne, accompagnate dai rispettivi compagni, si incontreranno per discutere dell’esperienza vissuta.

“Cambieranno davvero moglie”? Non ci resta che guardare la puntata questa sera su canale Nove alle ore 21:00.