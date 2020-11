Roccagloriosa: al via lavori sull’edificio scolastico

ROCCAGLORIOSA. La scuola secondaria di primo grado del comune cilentano interessata da lavori finanziati dal Governo grazie ai fondi concessi tramite la Legge di Bilancio.

In particolare Roccagloriosa ha ottenuto risorse per 50mila euro, ovvero la cifra destinata a quegli enti con una popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Le opere consentiranno di realizzare interventi di efficientamento mediante la sostituzione di infissi.

Un’opera importante in favore dei piccoli studenti per rendere le aule più accoglienti. A causa dell’emergenza covid inizialmente la consegna dei lavori era fissata per ottobre, poi il termine è slittato a metà novembre.