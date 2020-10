Castellabate alla fiera del Turismo di Rimini

Anche quest’anno, dal 14 al 16 ottobre, Castellabate rinnova l’appuntamento con il TTG Incontri di Rimini, uno tra i più importanti eventi fieristici Europei dedicati al Turismo. Il Comune cilentano patrocinerà la partecipazione dell’associazione ‘Cilentomania’ per mostrare le bellezze del territorio all’evento clou dell’anno per il settore, una fiera in cui tutta l’industria dei viaggi si riunisce per contrattare, fare networking, attivare nuovi business, confrontarsi, trovare nuove idee. E non solo, infatti la promozione turistica non si ferma: la Giunta comunale ha inteso fornire il patrocinio e una compartecipazione finanziaria alle molteplici attività di promozione turistica che l’Associazione organizza dal mese di ottobre al mese di marzo 2021.

Prossimamente ci saranno importanti appuntamenti internazionali del turismo come ITB Berlino, WTM Londra, FITUR Madrid ai quali Castellabate sarà presente. “Benvenuti nel Cilento… Benvenuti a Castellabate” sarà il biglietto da visita per un territorio pluripremiato che si presenta ai viaggiatori al meglio, anche con il branding promozionale “Castellabate, il luogo dell’incanto”. Inoltre l’operazione di visibilità territoriale passerà anche attraverso la stampa e la distribuzione del nuovo catalogo promozionale “Cilento Coast to Coast”, che sarà consultabile sia in formato cartaceo che digitale.

Il Sindaco f.f. di Castellabate, Luisa Maiuri, si complimenta con il presidente dell’Associazione, Orlando Di Scola, per il lavoro di informazione turistico-culturale in itinere: «Attraverso lo stand di Cilentomania, Castellabate potrà proseguire il suo percorso promozionale anche in tempi così difficili per il comparto turistico, soprattutto internazionale. È importante, per un territorio come il nostro che vive principalmente di turismo, continuare ad investire in questo tipo di esperienze che riescono a sviluppare un dialogo continuo e proficuo con i tanti operatori del settore».