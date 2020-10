Omignano: le comunicazioni arrivano via WhatsApp

OMIGNANO. Notizie via WhatsApp. Per i cittadini di Omignano sarà più facile acquisire informazioni relative all’Ente grazie al nuovo servizio di messaggistica via smartphone attivato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Raffaele Mondelli.

Ciò permetterà di comunicare e informare in maniera tempestiva.

Le informazioni via Whatsapp

Le notizie diffuse attraverso il canale WhatsApp saranno necessariamente ed esclusivamente di interesse pubblico, concernenti la sicurezza e l’incolumità delle persone, la viabilità, gli improvvisi ed imprevisti disservizi, scadenze ed eventi.

Come iscriversi

Semplice le modalità di iscrizione: basterà avere sul proprio smartphone l’applicazione WhatsApp e inviare un messaggio al numero 3773516232 con scritto “iscrivimi”. In questo modo si autorizza il Comune di Omignano a trasmettere messaggi informativi via WhatsApp.