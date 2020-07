Sessa Cilento: torna la navetta per il mare

SESSA CILENTO. Passerà anche quest’anno il bus per portare al mare bambini e ragazzi fino a diciassette anni. L’amministrazione comunale, grazie al finanziamento del Dipartimento delle Politiche della Famiglia per i centri estivi, ha deciso di riproporre l’iniziativa “Tutti al mare” che lo scorso anno aveva riscosso un buon successo. L’emergenza Covid-19 aveva fatto temere di non poter replicare, ma dall’8 luglio è nuovamente possibile viaggiare in autobus senza obbligo di distanziamento.

Inoltre l’amministrazione tiene a precisare che non saranno caricati a bordo non residenti. Il servizio sarà attivo dal 20 al 31 luglio, dal lunedì al venerdì. Le iscrizioni dovranno essere fatte pervenire all’ufficio anagrafe entro il 17 luglio.

La partenza è prevista alle ore 08:00 da piazza Cocozza a San Mango Cilento, con fermate a Sessa Cilento e nelle frazioni di Valle Cilento, Santa Lucia e Felittopiano rispettivamente alle 08:10, 08:15, 08:20, 08:25. Il bus proseguirà poi per Casal Velino Marina con rientro previsto tra le 13:00 e le 13:30. L’amministrazione assicura la presenza di operatrici per la sorveglianza dei più piccoli, tuttavia consiglia la presenza di un genitore per i bambini al di sotto dei sei anni.