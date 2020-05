Casalbuono, screening di massa: tutti negativi i tamponi

Continuano ad arrivare buone notizie dal Vallo di Diano una delle aree maggiormente colpite dall’emergenza coronavirus. Qui ben 4 comuni erano stati individuati come zona rossa a causa dei focolai del virus. Ecco perché in questi territori si stanno svolgendo degli screening di massa per verificare che persone maggiormente esposte al rischio non siano positive al contagio.

L’ultimo comune in cui sono stati eseguiti i tamponi è stato a Casalbuono. anche qui il risultato tutti gli esami è risultato negativo. Nessuna persona affetta dal coronavirus nel piccolo centro valdianese.

Una buona notizia che si aggiunge a quelle arrivate nei giorni scorsi: tamponi negativi anche a Polla Sala Consilina, Caggiano, Pertosa, San Rufo, e San Pietro al Tanagro