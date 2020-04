Dal 14 aprile riapre la strada Laurino – Rofrano

Tra i Comuni di Laurino e Rofrano è stata raggiunta un’intesa conciliativa in ordine alla fruibilità della strada comunale Laurino – Rofrano. Lo rendono noto i sindaci Romano Gregorio e Nicola Cammarano. “Si è concordemente ritenuto di riaprire la stessa con decorrenza 14 aprile 2020, onde evitare che nei giorni delle festività pasquali possa essere impropriamente utilizzata per fini di svago all’aperto, in contrasto con le misure di contenimento della diffusione del COVID 19”, fanno sapere.

E’ stato anche condiviso fra i due comuni la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio pendente dinanzi al TAR, con udienza già fissata per il 6 maggio prossimo. A ricorrere contro l’ordinanza del sindaco Cammarano, era stata l’amministrazione comunale di Laurino.