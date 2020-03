Vallo di Diano, salgono a 5 i contagi. Negativa la neo mamma di Gioi

Aumenta il numero dei contagiati nel Vallo di Diano dal coronavirus. E quanto emerge dai tamponi eseguiti all’ospedale Ruggi di Salerno, che da oggi insieme al Moscati di Avellino affianca il Cotugno nelle analisi di laboratorio. Si tratta di persone entrate in contatto con l’uomo di Bellizzi deceduto nei giorni scorsi e poi risultato positivo.

Quest’ultimo era stato nel Vallo per un ritiro spirituale. Presumibilmente il contagio è avvenuto in questo modo. In corso altri tamponi. La buona notizia, invece, arriva da Gioi.

La giovane mamma che aveva partorito in una clinica di Agropoli nella giornata di ieri, poi trasferita all’ospedale di Vallo con i sintomi di una polmonite, è risultata negativa al tampone.