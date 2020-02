Agropoli, sospetto coronavirus: famiglia del 50enne in quarantena

Nel corso della nottata appena trascorsa c’è stato un accesso al pronto soccorso di Vallo della Lucania da parte di un uomo di Agropoli, di ritorno da Venezia, il quale presentava febbre alta. I sanitari, che hanno inserito questo caso tra quelli sospetti di coronavirus, hanno operato gli approfondimenti del caso ed effettuato un tampone, che è stato inviato all’ospedale “Cotugno” di Napoli per verificare l’eventuale positività al Covid 19.

Nel pomeriggio odierno si attendono gli esiti del primo tampone. Questa mattina è stata data comunicazione al sindaco Adamo Coppola, che ha provveduto ad emanare ordinanze ad hoc per ordinare ai familiari e a coloro che sono stati in contatto con il soggetto, di rimanere in isolamento. Tale restrizione verrà verificata attraverso la vigilanza delle forze dell’ordine.

Qualora l’esito del tampone fosse negativo tali ordinanze verranno revocate; in caso di positività verrà operato il secondo tampone, come da prassi.