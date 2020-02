Cicerale: edificio del centro storico donato al Comune

CICERALE. Il Comune cilentano avrà a disposizione un nuovo edificio da destinare alla pubblica fruizione. L’Ente, guidato dal sindaco Gerardo Antelmo, ha infatti deciso di accettare una donazione arrivata da Nicola e Mauro Cafasso i quali avevano espresso la volontà di concedere l’immobile di loro proprietà sito nel Capoluogo, alla via Umberto I affinché lo stesso venga messo a disposizione della collettività.

Come gesto di riconoscenza per l’atto volontario, il consiglio comunale nell’accettare la donazione apporrà una targa sull’edificio in ricordo dei familiari dei donanti defunti.

Sull’immobile verrà apposta l’intestazione “Casa del contadino Emilio ed Antonio Cafasso”. Al contempo l’Ente si impegnerà a rendere funzionale la struttura.